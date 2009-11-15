Дюков о судьях: «Можем пригласить иностранцев. Через 3-4 тура с ошибками получим то же самое»

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал возможное приглашение иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ.

«Считаю, что наши арбитры в состоянии качественно обслуживать матчи. Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок [в играх чемпионата России]. Мы видим, какие ошибки допускаются в матчах Лиги чемпионов или внутренних чемпионатах [других стран]. Мы в состоянии создать качественную систему судейства.



Да, можем вернуться в нулевые годы. Можем пригласить иностранцев, пройдет один тур, два, три. Будет допущена ошибка, мы будем уверены, что не было предвзятости. А пройдет три-четыре тура с ошибками, и получим то же самое [что и сейчас]», – сказал Дюков.

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