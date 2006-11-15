Гарет Бэйл: «Мне определенно больше нравится играть за сборную. Здесь я говорю на родном языке»

Вингер и сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался об игре за клуб и национальную команду.

«Мне определенно больше нравится играть за Уэльс [чем за «Реал»]. Это как играть с друзьями в парке в воскресенье.

В сборной я говорю на своем родном языке и чувствую себя более комфортно. Но это не меняет того, что я делаю на поле», – сказал Бэйл.

Бэйл тренируется в сборной в общей группе. В «Реале» он не играл с прошлого перерыва на сборные

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