Дзюба о форме Азара: «Про Роналду тоже говорят никакой, а он забивает три»

Нападающий и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от игры отбора Евро-2020 с Бельгией.

«Азар? Про тоже говорят, что он никакой, а потом он приезжает и забивает три мяча. Он хорошо играет за «Реал», обостряет, забивает.

В сборной Бельгии он звезда. Здесь он чувствует себя комфортнее. Это лидер команды, капитан. Он так же опасен, как и всегда. Тем более он сам сказал, что у них цель выиграть десять матчей из десяти.

Кто-то из ребят жаловался на крышу. Но нам хорошо, мы привыкли. Лучше играть под крышей, довольно прохладно. Погода не будет мешать, хочется, чтобы было больше футбола», – сказал Дзюба.

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