Гран-при России. Медведева, Трусова, Белл и Мияхара выйдут на лед с произвольными программами

16 ноября в Москве на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует российская фигуристка , второй идет Александра Трусова.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Москва, Россия

Rostelecom Cup

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 18.00 – на Первом канале (ТВ)

Первая разминка

1. Юхана Йокои (Япония)

2. Станислава Константинова (Россия) – 17.45

3. Эмми Пелтонен (Финляндия)

4. Чэнь Хунъи (Китай)

5. Николь Шотт (Германия)

6. Юна Шираива (Япония)

Вторая разминка

7. Сатоко Мияхара (Япония)

8. Алексия Паганини (Швейцария)

9. Екатерина Рябова (Азербайджан)

10. Евгения Медведева (Россия) – 18.55

11. Мэрайя Белл (США)

12. (Россия) – 19.11

Положение после короткой программы



1. Евгения Медведева (Россия) – 76,93

2. Александра Трусова (Россия) – 74,21

3. Мэрайя Белл (США) – 67,11

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,12

5. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,01

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 63,09

7. Юна Шираива (Япония) – 60,57

8. Николь Шотт (Германия) – 57,29

9. Чэнь Хунъи (Китай) – 57,17

10. Юхана Йокои (Япония) – 56,51

11. Станислава Константинова (Россия) – 54,36

12. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 52,46

Расписание трансляций Гран-при России-2019 по фигурному катанию