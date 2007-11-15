Александр Волков: «Врал СКА, что у меня понос, ждал драфта CHL. И меня в итоге не выбрали!»

Нападающий системы «Тампы» Александр Волков рассказал об инциденте с импорт-драфтом в CHL и СКА.

– У меня был один случай: я должен был уехать в CHL, но меня на импорт-драфте не выбрали. А я ведь даже не приехал на сборы СКА. Врал клубу, что я болею. И ждал драфта CHL. Мне было 18, и я решил, что надо, наверное, ехать в Канаду. Агент, у меня тогда другой был, мне сказал: «Все, Саш, мы уезжаем. Тебя выберут». А импорт-драфт же по договоренности. Могут даже не видеть игрока, но договариваться и потом выбирать.

Сборы в СКА начинались 27 мая. А импорт-драфт – 1 июня. И мне надо было ждать и отмазываться, почему не приехал. Сказал, что я заболел, у меня понос, и я не могу сесть в поезд. Мне говорили, чтобы взял подгузники и приезжал, ха-ха. И меня в итоге не выбрали! У меня шок был. Я не знал, что делать. Мне звонят и говорят: «Поехали в USHL». Какую, блин, USHL? Может, в детскую шведскую лигу еще? Я плюнул, приехал в СКА. Меня там наказали. Снизили зарплату на 50 процентов.

– Молодые копейки ведь получают.

– Я-то в сборные вызывался. Если сравнивать с обычными игроками молодежки, сборники получают раза в четыре больше.

– У многих даже очень хороших игроков МХЛ зарплаты по 20 тысяч в месяц.

– Ну а у нас было раза в три больше. Потому что сборники. Это бонус такой. И я не считаю, что это плохо. Мне кажется, это везде так, не только в СКА. И мне в итоге снизили на 50 процентов, – рассказал Волков.

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