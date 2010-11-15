⚡Синицина и Кацалапов с личным рекордом победили в ритм-танце на Гран-при России

Российский дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов выиграл ритм-танец на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Москва

Rostelecom Cup

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 86,09 (личный рекорд)

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 82,56

3. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 72,01

4. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 69,97

5. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 69,79

6. Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов (Россия) – 67,04

7. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 66,52

8. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 64,70

9. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция) – 63,22

10. Жасмин Тессари – Франческо Фиоретти (Италия) – 62,68

Расписание трансляций Гран-при России-2019 по фигурному катанию