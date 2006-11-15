Евролига. 8-й тур. Видеотрансляция. ЦСКА – «Фенербахче»

Сегодня в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома сыграет с принципиальным соперником турецким «Фенербахче». На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию игры.

Греческий «Олимпиакос» примет литовский «Жальгирис».

Евролига

Регулярный чемпионат

8-й тур

Положение команд: Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-2, Барселона Испания – 6-2, Химки Россия – 6-2, Анадолу Эфес Турция – 6-2, Милан Италия – 6-2, ЦСКА Россия – 5-2, Реал Испания – 5-3, Виллербан Франция – 4-3, Панатинаикос Греция – 4-4, Жальгирис Литва – 3-4, Бавария Германия – 3-4, Баскония Испания – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Фенербахче Турция – 2-5, Олимпиакос Греция – 2-5, Альба Германия – 2-6, Зенит Россия – 2-6, Валенсия Испания – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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