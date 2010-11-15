Месси сыграл за Аргентину впервые за 4 месяца. Он забил Бразилии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в товарищеском матче с Бразилией (1:0, первый тайм).
32-летний футболист исполнил пенальти на 13-й минуте встречи. С первым ударом справился вратарь Алиссон, но Месси первым сыграл на добивании и открыл счет.
Месси вышел на поле в составе национальной команды впервые за 4 месяца. В последний раз он играл в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1) 6 июля.
Напомним, в начале августа Месси на 3 месяца отстранили от матчей сборной Аргентины за слова о коррупции на Кубке Америки-2019.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
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