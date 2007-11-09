Новиков утвержден тренером «Динамо», «Витесс» Слуцкого проиграл 3-й матч подряд, Месси и Гризманн не говорят на тренировках и другие новости утра

1. «Ахмат» и «Урал» не забили голов (0:0) в стартовом матче 16-го тура чемпионата России. Грозненцы выиграли лишь один из пяти матчей в РПЛ после назначения Шалимова, а уральцы взобрались на шестое место в таблице.

2. Новиков утвержден на посту главного тренера «Динамо». Контракт – до конца сезона.

3. Ерохин вызван в сборную России вместо получившего очередную травму Черышева.

4. Пятый гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало» (3:2) в Стокгольме в вынесенном матче регулярного чемпионата НХЛ. Другие результаты – здесь.

5. Бузова вроде бы обращалась в полицию из-за избиений Тарасовым. Его реакция: «Я уже ржу. Пусть покажет заявление». А еще Дмитрий своеобразно извинился за слова про то, что девушкам можно дать «леща»: «Дорогие женщины, раз вы восприняли всерьез, я извиняюсь, но я понимал, что это юмор».

6. Трансферы. Директор «Ювентуса» Паратичи следит за Алексеем Миранчуком. Моуринью хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года. «Спартак» объявил о партнерстве с «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги. Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы.

7. «Витесс» Слуцкого проиграл третий матч подряд в чемпионате Голландии, уступив «Гронингену» (1:2) в 13-м туре, и идет пятым в таблице. До этого у команды российского тренера было четыре победы подряд.

8. Месси и Гризманн не разговаривают на тренировках, но Вальверде спокоен: «Будет проще, когда наладятся взаимосвязи».

9. Лэмпард признан лучшим тренером октября в АПЛ, Варди назвали игроком месяца. 18-летний Родриго из «Реала» – игрок недели в ЛЧ, гол Дугласа Косты «Локомотиву» выбран лучшим в 4-м туре.

10. НБА. «Денвер» встречается с «Филадельфией», «Лейкерс» играют с «Майами». Другие результаты – здесь.

11. Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае, Туктамышева (с падением) – 4-я, Самодурова – 5-я. Хань Янь победил у мужчин, Лазукин – 8-й. Синицина и Кацалапов с личным рекордом выиграли ритм-танец. Суй и Хань были лучшими у пар, Ефимова и Коровин – 6-е.

12. НХЛ не рассматривает проведение матча обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина и считает, что Олимпиада разрушает сезон. Кампания-2020/21 начнется матчем «Бостон» – «Нэшвилл» в Праге.

13. «Виллербан» вырвал победу у ЦСКА (67:66) в 7-м туре Евролиги и другие результаты.

14. Ответ России на вопросы WADA занял 85 страниц. Хватит ли этого?

15. Протасовицкий, четвертый друг Кокориных и Мамаева, ранее отпущенных по УДО, вышел на свободу из колонии.

16. Минутка статистики. 12% россиян ведут здоровый образ жизни в 2019 году.

Цитаты дня:

Хабиб о том, что не выходит на бои с российским флагом: «Я не насилую женщин, не бью стариков, в отличие от тех, кто носит флаги»

Сергей Семак: «Не заметил, что «Зениту» благоволят судьи. К нам относятся чуть строже, чем к другим»

Михаил Сергачев: «Мне нравится русский менталитет. Мы живем не по шаблону, нет никакой показухи»

Доменико Тедеско: «Люблю борщ. Русская кухня прекрасна»