Протасовицкий вышел на свободу из колонии. Кокорина и Мамаева ранее отпустили по УДО

Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с друзьями-футболистами и Павлом Мамаевым, вышел на свободу из исправительной колонии в Клинцах (Брянская область), сообщает «Р-Спорт».

В октябре суд отказал защите Протасовицкого в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.

В начале сентября суд удовлетворил ходатайства об УДО братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию.

По данным телеграм-канала Baza, Кокорин и Мамаев сегодня встречать друга не приехали.

Ранее, в начале мая, за две драки в центре Москвы суд отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (Кокорины).