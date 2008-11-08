продолжит работать в «Динамо» в качестве главного тренера.

заключило новый трудовой договор с Новиковым до конца текущего сезона. Сегодня решение было утверждено Советом директоров клуба.

Новиков был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» в начале октября после отставки Дмитрия Хохлова. Под руководством Новикова клуб сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Ахматом» (1:1), а также победил ЦСКА (1:0).

«Динамо» после 15 туров РПЛ занимает 13-е место в турнирной таблице, в активе команды 15 очков.