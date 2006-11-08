Доменико Тедеско: «Люблю борщ. Русская кухня прекрасна»

Главный тренер Доменико Тедеско прокомментировал изменения в рационе питания команды после его прихода в клуб.

«О, да, я люблю борщ! Ничего не изменилось, потому что все было в порядке.

Есть даже итальянские пироги, которые ввел, когда был главным тренером сборной. Для меня это всегда была праздничная еда, мне ее готовили мама или жена.

А вообще русская кухня прекрасна, во всех местах, где мы были, все было очень здорово», – сказал Тедеско.

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