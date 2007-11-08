Сергей Семак: «Не заметил, что «Зениту» благоволят судьи. К нам относятся чуть строже, чем к другим»

Главный тренер Сергей Семак высказался об отношении судей к его команде и другим клубам РПЛ.

— «Зенит» любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.

— Это все эмоции. Считаю, к «Зениту» относятся, может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят.

Вот был разговор, что в матче с «Оренбургом» арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота железнодорожников — хотя на той встрече работал ВАР.

Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему ВАР не стал изучать эпизод в начале матча с «Локо»? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше.

Или возьмем прошлый год, когда в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам. Это мое личное мнение, но можно обратиться и к статистике.

В прошлом сезоне, кажется, «Зенит» был вообще одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти («Зенит» пробил три пенальти в прошлом сезоне РПЛ — Sports.ru). В этом чуть больше пробиваем. Это футбол, – сказал Семак.

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