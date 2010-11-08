Михаил Сергачев: «Мне нравится русский менталитет. Мы живем не по шаблону, нет никакой показухи»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал свои высказывания о русском менталитете.

– «Русский менталитет – это вроде… не нарушать правила, но и не жить по правилам, жить на грани. В России много свободы, ты можешь делать все что угодно», – это вы сказали в недавнем интервью The Athletic. Объясните.

– Сложно это объяснить. Для меня в Москве много свободы: много развлечений, огромный выбор всего, крутые рестораны, все заточено под потребителей. Мне нравится русский менталитет: нет никакой показухи. У русских есть свои особенности: мы живем не по правилам, не по какому-то строгому шаблону. С одной стороны, это круто, свобода – это здорово. Но с другой стороны, это плохо, потому что когда что-то негативное случается, в этом винят вот такое наше отношение.

– Вы говорите, что Москва - классный город. А Нью-Йорк?

– В Нью-Йорке слишком большое скопление народу, в Москве так только на Красной площади. Понятно, что там живет много людей, но не такого, что по улице не пройти. Но в целом тоже хороший город, мне нравится туда приезжать, – сказал Сергачев.

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