Росстат: 12% россиян ведут здоровый образ жизни в 2019 году

Теги ЗОЖ Легкая атлетика

В 2019 году доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, составила 12%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. 

Больше всего граждан, ведущих здоровый образ жизни, проживает в Ингушетии – 42%, на втором месте – Крым (29,2%), на третьем – Адыгея (28,8%). 

Худшие показатели у Чукотки – 0,4%, далее – Республика Тыва (1%) и Ненецкий автономный округ (2,1%). 

В Москве показатель составляет 8,8%, в Санкт-Петербурге – 6,8%.

Росстат впервые опубликовал данные о россиянах, ведущих здоровый образ жизни. 

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