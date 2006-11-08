Варди – игрок октября в АПЛ. Он забил 4 гола в 3 матчах

Нападающий Джейми Варди признан лучшим игроком октября в АПЛ.

В прошлом месяце 32-летний англичанин забил 4 гола в 3 матчах чемпионата Англии.

Он обошел полузащитника Джека Грилиша («Астон Вилла»), хавбека Илкая Гюндогана («Манчестер Сити»), вратаря Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»), полузащитника Юри Тилеманса («Лестер») и вингера Виллиана («Челси»).

Также Варди стал 12-м игроком в истории АПЛ, выигравшим эту награду 4 или более раз. Чаще всех приз получал форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро – 6 раз.

Лучший игрок был определен совместным голосованием болельщиков, капитанов клубов Премьер-лиги и экспертов.