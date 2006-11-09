Вальверде о Гризманне: «Неймару тоже было сложно в первый год. Будет проще, когда наладятся взаимосвязи»

Теги Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Неймар Антуан Гризманн Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал взаимоотношения форвардов Лионеля Месси и Антуана Гризманна в команде. 

«Сейчас много разговоров об этом, но все проще, чем кажется.

Гризманн привык к футболу, который отличается от нашего. В том клубе награждают передачей любого игрока, который совершает рывок. В «Барселоне» более продуманная игра.  

Неймару тоже было сложно в первый год. Но когда получается наладить взаимосвязи, то все становится проще», - сказал Вальверде. 

Месси и Гризманн не разговаривают на тренировках (El Chiringuito TV)

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