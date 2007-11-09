Евролига. 7-й тур. «Виллербан» вырвал победу у ЦСКА, «Жальгирис» проиграл «Барселоне» и другие результаты

Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл французскому «Виллербану» (66:67).

Литовский «Жальгирис» уступил испанской «Барселоне».

Евролига

Регулярный чемпионат

7-й тур

Положение команд: Барселона Испания – 6-1, Милан Италия – 6-1, ЦСКА Россия – 5-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-2, Анадолу Эфес Турция – 5-2, Химки Россия – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-3, Реал Испания – 4-3, Виллербан Франция – 4-3, Баскония Испания – 3-4, Жальгирис Литва – 3-4, Бавария Германия – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Фенербахче Турция – 2-5, Олимпиакос Греция – 2-5, Зенит Россия – 2-5, Альба Германия – 1-6, Валенсия Испания – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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