Евролига. 7-й тур. «Виллербан» вырвал победу у ЦСКА, «Жальгирис» проиграл «Барселоне» и другие результаты

Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл французскому «Виллербану» (66:67).
Литовский «Жальгирис» уступил испанской «Барселоне».
Евролига
Регулярный чемпионат
7-й тур
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Уильямс (19), Слукас (13), Де Коло (12), Калинич (10), Веселы (8) – старт; Махмутоглу (14), Датоме (5), Ловернь (4), Мухаммед (3), Дювериоглу (2).
- Дата проведения
- 8 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Григонис (14), Лэндейл (10), Хэйс (8), Перес (5), Улановас (0) – старт; Ледэй (16), Уолкап (14), Милакнис (11), Лекавичюс (6), Янкунас (2).
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Томас (19), Калатес (13 + 12 подборов + 9 передач), Фредетт (12), Уайли (2), Бентил (0) – старт; Райс (14), Джонсон (11), Папапетру (8), Паппас (6), Папаяннис (4), Вуюкас (2), Митоглу (0).
- Валенсия Баскет
- Лойд (27 + 8 передач), Колом (10), Лабери (8), Доорнекамп (6), Ндур (0) – старт; Дублевич (11), Вивес (7), Сан-Эметерио (5), Маринкович (3), Мотум (3), Састре (0), Тоби (0).
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.45, «Астробаль»
- Виллербанн
- Тэйлор (14 + 7 передач), Джексон (8), Жан-Шарль (8), Джекири (8 + 14 подборов), Каюди (3 + 7 подборов) – старт; Ломажс (15), Лайти (8), Нуа (2), Стразель (1), Гайю (0), Бако (0).
Положение команд: Барселона Испания – 6-1, Милан Италия – 6-1, ЦСКА Россия – 5-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-2, Анадолу Эфес Турция – 5-2, Химки Россия – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-3, Реал Испания – 4-3, Виллербан Франция – 4-3, Баскония Испания – 3-4, Жальгирис Литва – 3-4, Бавария Германия – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Фенербахче Турция – 2-5, Олимпиакос Греция – 2-5, Зенит Россия – 2-5, Альба Германия – 1-6, Валенсия Испания – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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