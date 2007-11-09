Евролига. 7-й тур. «Виллербан» вырвал победу у ЦСКА, «Жальгирис» проиграл «Барселоне» и другие результаты

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Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл французскому «Виллербану» (66:67).

Литовский «Жальгирис» уступил испанской «Барселоне».

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7-й тур

Фенербахче Турция  –  Бавария Германия 90:82 (18:15, 22:24, 21:23, 29:20)
Дата проведения
8 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче
Уильямс (19), Слукас (13), Де Коло (12), Калинич (10), Веселы (8) – старт; Махмутоглу (14), Датоме (5), Ловернь (4), Мухаммед (3), Дювериоглу (2).
Бавария
Монро (19 + 7 подборов), Лучич (14 + 7 подборов), Ло (11 + 6 передач), Копонен (11), Бартель (3) – старт; Ципзер (10), Кинг (6), Флаккадори (5), Радошевич (3), Нельсон (0), Грант (0).

Жальгирис Литва  –  Барселона Ласса Испания 86:93 (20:23, 20:24, 21:19, 25:27)
Дата проведения
8 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Григонис (14), Лэндейл (10), Хэйс (8), Перес (5), Улановас (0) – старт; Ледэй (16), Уолкап (14), Милакнис (11), Лекавичюс (6), Янкунас (2).
Барселона Ласса
Хиггинс (27), Миротич (24), Ханга (9), Шмитс (5), Дэвис (4) – старт; Ориола (9), Томич (8), Дилэйни (7 + 7 передач), Абринес (0), Курич (0).

Панатинаикос Греция  –  Валенсия Баскет Испания 91:80 (26:18, 19:17, 23:29, 23:16)
Дата проведения
8 ноября, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос
Томас (19), Калатес (13 + 12 подборов + 9 передач), Фредетт (12), Уайли (2), Бентил (0) – старт; Райс (14), Джонсон (11), Папапетру (8), Паппас (6), Папаяннис (4), Вуюкас (2), Митоглу (0).
Валенсия Баскет
Лойд (27 + 8 передач), Колом (10), Лабери (8), Доорнекамп (6), Ндур (0) – старт; Дублевич (11), Вивес (7), Сан-Эметерио (5), Маринкович (3), Мотум (3), Састре (0), Тоби (0).

Виллербанн Франция  –  ЦСКА Россия 67:66 (12:17, 21:13, 17:22, 17:14)
Дата проведения
8 ноября, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча
Виллербанн
Тэйлор (14 + 7 передач), Джексон (8), Жан-Шарль (8), Джекири (8 + 14 подборов), Каюди (3 + 7 подборов) – старт; Ломажс (15), Лайти (8), Нуа (2), Стразель (1), Гайю (0), Бако (0).
ЦСКА
Джеймс (14), Стрелниекс (11), Хайнс (10), Курбанов (6), Воронцевич (6 + 7 подборов) – старт; Фойгтманн (10 + 9 подборов), Куфос (4), Хиллиард (2), Бэйкер (2), Антонов (1), Ухов (0).

Положение команд: Барселона Испания – 6-1, Милан Италия – 6-1, ЦСКА Россия – 5-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-2, Анадолу Эфес Турция – 5-2, Химки Россия – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-3, Реал Испания – 4-3, Виллербан Франция – 4-3, Баскония Испания – 3-4, Жальгирис Литва – 3-4, Бавария Германия – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Фенербахче Турция – 2-5, Олимпиакос Греция – 2-5, Зенит Россия – 2-5, Альба Германия – 1-6, Валенсия Испания – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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