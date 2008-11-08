Гран-при Китая. Щербакова, Туктамышева, Самодурова представят короткие программы

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Сегодня в китайском Чунцине стартует этап Гран-при по фигурному катанию Shiseido Cup of China. Женщины представят короткие программы. 

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Shiseido Cup of China

Чунцин, Китай

Женщины

Короткая программа

Начало – 12.10 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. И Су (Китай)
2. Чэнь Хунъи (Китай)
3. Юйцзинь Чой (Южная Корея)
4. Кайлани Крейн (Австралия)
5. И Кристи Лен (Гонконг)
6. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

7. Ю Ен (Южная Корея)
8. Анна Щербакова (Россия) – 13.10
9. Марин Хонда (Япония)
10. Сатоко Мияхара (Япония)
11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 13.30
12. Софья Самодурова (Россия) – 13.36

Расписание трансляций Гран-при Китая-2019 по фигурному катанию

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