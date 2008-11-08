Гран-при Китая. Щербакова, Туктамышева, Самодурова представят короткие программы

Сегодня в китайском Чунцине стартует этап Гран-при по фигурному катанию Shiseido Cup of China. Женщины представят короткие программы.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Shiseido Cup of China

Чунцин, Китай

Женщины

Короткая программа

Начало – 12.10 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. И Су (Китай)

2. Чэнь Хунъи (Китай)

3. Юйцзинь Чой (Южная Корея)

4. Кайлани Крейн (Австралия)

5. И Кристи Лен (Гонконг)

6. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

7. Ю Ен (Южная Корея)

8. Анна Щербакова (Россия) – 13.10

9. Марин Хонда (Япония)

10. Сатоко Мияхара (Япония)

11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 13.30

12. Софья Самодурова (Россия) – 13.36

Расписание трансляций Гран-при Китая-2019 по фигурному катанию

