Гран-при Китая. Синицина и Кацалапов, Чок и Бейтс представят ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Китая Эван Бейтс Никита Кацалапов Виктория Синицина Гран-при Китая Мэдисон Чок Софья Евдокимова Егор Базин Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Тим Колето Шиюэ Ван Лоуренс Фурнье Бодри Николай Соренсен Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Ли Сяннин Мисато Коматсубара Фигурное катание

Сегодня в китайском Чунцине стартовал этап Гран-при по фигурному катанию Shiseido Cup of China. Танцевальные дуэты представят ритм-танцы. 

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Shiseido Cup of China

Чунцин, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Чэнь Хонг – Сунь Чжуомин (Китай) – 61,83
2. Юзу Гуо – Пэнгкун Чжао (Китай) – 57,10
3. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 64,07
4. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 69,19
5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 56,60

Вторая разминка

6. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,41
7. Шиюэ Ван – Ли Сяннин (Китай) – 74,77
8. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 85,39 (личный рекорд)
9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 80,34
10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

Расписание трансляций Гран-при Китая-2019 по фигурному катанию

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья