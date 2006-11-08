Гран-при Китая. Синицина и Кацалапов, Чок и Бейтс представят ритм-танцы

Сегодня в китайском Чунцине стартовал этап Гран-при по фигурному катанию Shiseido Cup of China. Танцевальные дуэты представят ритм-танцы.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Shiseido Cup of China
Чунцин, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Чэнь Хонг – Сунь Чжуомин (Китай) – 61,83
2. Юзу Гуо – Пэнгкун Чжао (Китай) – 57,10
3. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 64,07
4. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 69,19
5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 56,60
Вторая разминка
6. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 78,41
7. Шиюэ Ван – Ли Сяннин (Китай) – 74,77
8. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 85,39 (личный рекорд)
9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 80,34
10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Расписание трансляций Гран-при Китая-2019 по фигурному катанию