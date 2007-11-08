Хабиб о том, что не выходит на бои с российским флагом: «Я не насилую женщин, не бью стариков, в отличие от тех, кто носит флаги»

Чемпион UFC в легком весе ответил на вопрос, почему не выходит в октагон с российским флагом.

«Ждал этот вопрос. В отличие от некоторых людей, которые носят флаги, я не насилую женщин, не бью стариков (речь о – прим. Sports.ru).

Мне кажется, представлять страну можно и не выходя с флагом, я могу делать это по-своему. Мало поднять флаг, надо этому соответствовать.

Не считаю, что если ты не носишь флаг – ты не патриот», – рассказал Хабиб.

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