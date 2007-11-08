Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы

Эшли Смит, человек, напавший на игроков Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорен к 10 годам тюрьмы.

Грабитель ранее сознался в суде в попытке кражи часов у игроков 25 июля.

Судья Ян Борн в ходе сегодняшнего заседания охарактеризовал Смита как профессионального преступника, хорошо известного полиции.

В итоге 30-летнего грабителя приговорили к 10 годам тюрьмы. Суд над вторым нападавшим, Джорданом Нортовером, состоится позже.

Озил и Колашинац в этом году оказались вовлечены в конфликт банд Лондона и пропустили матч стартового тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) по соображениям безопасности.

Полное видео нападения на Колашинаца и Озила опубликовано полицией Лондона

Вооруженные грабители напали на Озила. Друга защитил Колашинац, а потом началась погоня