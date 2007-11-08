Тарасов о словах про «леща»: «Дорогие женщины, раз вы восприняли всерьез, я извиняюсь, но я понимал, что это юмор»

Экс-полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал обвинения в физическом насилии над супругой.

«Друзья, хочу развеять все слухи, которые произошли вчера. Первое. Давайте начнем с того, как называется влог, в котором мы с женой снимались. Он называется «Как доехать и не развестись. Тарасов против Костенко».

Мы изначально планировали просто шутить и просто вывести на эмоции. Что такое вывести на эмоции, что такое позлить своих жен? Это говорить на те темы, которые мы не допускаем в своей жизни.

Мне странно, что люди вырвали из контекста именно одну фразу и распространили ее просто везде. Снимают какие-то выпуски по телевидению про семейное насилие. Меня эта тема точно не касается.

Тема домашнего насилия для меня, конечно же, неприемлема. Я воспитывался в хорошей семье с правильным пониманием, с правильными традициями, поэтому тема для меня закрыта.

Я сам являюсь отцом двух дочерей, поэтому понимаю, что в дальнейшем они выйдут замуж, а к ним должно быть такое же отношение, которое я им показываю. Меня эта тема точно не касается.

Дорогие женщины, которые, возможно, как-то восприняли не так мою фразу, я, конечно же, могу извиниться, но я понимал, что это юмор, я думал, что многие не воспримут это всерьез. Но раз вы восприняли, я перед вами извиняюсь.

Я не поднимаю руку на женщин, я люблю свою жену. Если бы у нас были какие-то сложности, у нас бы уже семьи не было», – сказал Тарасов.

Тарасов сказал, что женщине можно дать леща. О насилии говорила Бузова, а T-Killah написал, что это было шуткой (и удалил пост)