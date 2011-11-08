Моуринью хочет подписать с «Баварией» контракт до 2022 года

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» может возглавить «Баварию», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Португальский специалист запрашивает у немецкого клуба контракт сроком до 2022 года. обдумывает данное предложение.

Предполагается, что решение будет принято во время перерыва на матчи сборных.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы рассматривают кандидатуры Эрика тен Хага, возглавляющего «Аякс», или главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля. Ни Тен Хаг, ни Тухель не готовы принять команду по ходу сезона.

Также «Бавария» отказала Арсену Венгеру.