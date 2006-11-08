Мучения ЦСКА в Венгрии, подъем «Краснодара», Тарасов готов «дать леща» женщине, хоккеисты начали с поражения и другие новости утра

1. У ЦСКА остаются мизерные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, несмотря на первое набранное очко. Армейцы могли и проиграть «Ференцварошу», если бы не волшебный сэйв Акинфеева. Игра вдобавок была омрачена потасовкой болельщиков.

«Краснодар» вплотную подобрался к «Хетафе» в борьбе за второе место, обыграв «Трабзонспор». Шикарный гол забил Мануэл Фернандеш.

Но в целом дела плохи: Португалия вновь увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Пять команд, включая «Манчестер Юнайтед» и «Севилью», досрочно обеспечили себе выход в плей-офф ЛЕ.

2. Хоккейная сборная России уступила Финляндии в стартовой игре Кубка «Карьялы». Алексей Кудашов проиграл дебютный матч с национальной командой.

Олимпийская сборная России потерпела поражение от Германии, а молодежка – от команды лиги Онтарио в рамках Canada Russia Series.

3. Сборная России представила форму на Евро-2020. На рукавах – перевернутый флаг. Дизайн многим не понравился.

4. Дмитрий Тарасов возмутил общественность, заявив, что женщине можно дать леща. Тине Канделаки слова экс-игрока «Локо» противны, а Дмитрий Губерниев назвал футболиста «чудаком на букву М».

До сих пор непонятно, прикол это или нет. А ведь днем ранее его бывшая жена Ольга Бузова подняла тему домашнего насилия.

5. Новым президентом WADA утвержден поляк Витольд Банька. Агенство потратило около 8 миллионов долларов на расследования в отношении России.

6. Павел Колобков убежден, что никаких манипуляций с базой московской лаборатории не было. Глава РУСАДА Юрий Ганус ответил, что это не точно. Вновь набрасывает Хайо Зеппельт, заявивший, что Россию ожидают самые жесткие санкции.

7. Денис Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы.

8. Русский день в НХЛ. 3 очка Овечкина и 3 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду», 4 очка Бучневича и Панарина принесли победу «Рейнджерс», у Малкина и Дадонова 1+1, Гусев и Анисимов забросили по шайбе. Результаты матчей – здесь.

9. НБА. «Финикс» принимает «Майами», «Клипперс» играют с «Портлендом». Другие результаты – здесь.

10. «Химки» обыграли «Зенит» в матче Евролиги.

11. Александра Емельяненко заметили пьяным за три недели до боя с Михаилом Кокляевым.

12. СКА выменял Ожиганова у «Ак Барса» на Рукавишникова и Тихонова. Мусин перебрался из Казани в «Спартак», в обратном направлении проследовал Лещенко.

Цитаты дня

«Он представляет Дагестан, а не Россию». Российский музыкант Андрей Позднухов рассказал, почему не поддерживает Хабиба.

«Cнова «нырну», если будет возможность заработать пенальти. Но я не ныряю». Садьо Мане классно ответил Гвардиоле.

«Между Европой и «Зенитом» выберу Европу». Алексей Миранчук в Питер не поедет.