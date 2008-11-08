Ответ России на вопросы WADA занял 85 страниц

Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) Джонатан Тэйлор сообщил, что ответ России на вопросы WADA представляет собой 85-страничный документ.

«Россия ответила на каждый из 31 вопроса. Хороши они или нет, это еще надо понять. Поступивший ответ содержит позицию министра спорта России и ряда экспертов. Они прислали 85 страниц кропотливого анализа», – рассказал Тэйлор.

Решение по статусу будет принято 9 декабря. До этого состоится заседание комитета по соответствию, который должен сформировать рекомендацию исполкому WADA относительно статуса российской организации.

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