НБА. «Кливленд» – «Бостон», «Чикаго» против «Лейкерс», «Денвер» сыграет с «Майами»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей.

«Буллс» примут «Лейкерс» с уроженцем Чикаго Энтони Дэвисом в составе, «Денвер» дома сыграет с уверенно стартовавшим .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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