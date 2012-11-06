НБА. «Кливленд» – «Бостон», «Чикаго» против «Лейкерс», «Денвер» сыграет с «Майами»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Буллс» примут «Лейкерс» с уроженцем Чикаго Энтони Дэвисом в составе, «Денвер» дома сыграет с уверенно стартовавшим «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 6 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 6 ноября, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 6 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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