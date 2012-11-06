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    НБА. «Кливленд» – «Бостон», «Чикаго» против «Лейкерс», «Денвер» сыграет с «Майами»

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Индиана Лейкерс Майами Орландо Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

    «Буллс» примут «Лейкерс» с уроженцем Чикаго Энтони Дэвисом в составе, «Денвер» дома сыграет с уверенно стартовавшим «Майами».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Бостон 76:83 (3 четверть)
    Дата проведения
    6 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Индиана 76:88 (3 четверть)
    Дата проведения
    6 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Сан-Антонио 44:45 (2 четверть)
    Дата проведения
    6 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Орландо 30:24 (1 четверть)
    Дата проведения
    6 ноября, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Лейкерс 35:24 (2 четверть)
    Дата проведения
    6 ноября, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Майами
    Дата проведения
    6 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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