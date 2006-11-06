«Челси» отыгрался с 1:4 в матче с «Аяксом» – 4:4. Голландцы доигрывали вдевятером

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«Челси» сыграл вничью с «Аяксом» (4:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Лондонская команда по ходу матча уступала 1:4, но в итоге сумела отыграться. Голландцы доигрывали матч вдевятером после удаления Дэйли Блинда и Йоела Велтмана.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Челси Англия – Аякс Голландия 4:4 (1:3, 3:1)
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 2, автогол Абрахам, 1:1 – 4, пенальти Жоржиньо, 1:2 – 20 Промес, 1:3 – 35, автогол Аррисабалага, 1:4 – 55 ван де Бек, 2:4 – 63 Аспиликуэта, 3:4 – 71, пенальти Жоржиньо, 4:4 – 74 Джеймс.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46), Ковачич (Батшуайи, 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои, 60), Виллиан, Абрахам, Пулишич.
АяксОнана, Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Нерес (Схюрс, 72), Зиеш (Альварес, 72), Промес, Тадич.
Предупреждения:
Велтман (31), Блинд (33), Томори (42), Аспиликуэта (45), Промес (62).
Удаления:
Блинд (68), Велтман (69).

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