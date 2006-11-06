«Челси» отыгрался с 1:4 в матче с «Аяксом» – 4:4. Голландцы доигрывали вдевятером

«Челси» сыграл вничью с «Аяксом» (4:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Лондонская команда по ходу матча уступала 1:4, но в итоге сумела отыграться. Голландцы доигрывали матч вдевятером после удаления Дэйли Блинда и Йоела Велтмана.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 0:1 – 2, автогол Абрахам, 1:1 – 4, пенальти Жоржиньо, 1:2 – 20 Промес, 1:3 – 35, автогол Аррисабалага, 1:4 – 55 ван де Бек, 2:4 – 63 Аспиликуэта, 3:4 – 71, пенальти Жоржиньо, 4:4 – 74 Джеймс.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46), Ковачич (Батшуайи, 87), Жоржиньо, Маунт (Хадсон-Одои, 60), Виллиан, Абрахам, Пулишич.
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Аякс –
Онана, Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Нерес (Схюрс, 72), Зиеш (Альварес, 72), Промес, Тадич.
- Предупреждения:
- Велтман (31), Блинд (33), Томори (42), Аспиликуэта (45), Промес (62).