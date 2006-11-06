«Челси» отыгрался с 1:4 в матче с «Аяксом» – 4:4. Голландцы доигрывали вдевятером

сыграл вничью с «Аяксом» (4:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Лондонская команда по ходу матча уступала 1:4, но в итоге сумела отыграться. Голландцы доигрывали матч вдевятером после удаления Дэйли Блинда и Йоела Велтмана.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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