🐜Модрич купил скульптуру бронзового муравья за 5 тысяч евро. Ранее это сделал Рамос

Полузащитник Лука Модрич приобрел скульптуру бронзового муравья.

Хорват последовал примеру капитана команды и купил скульптуру длиной 60 сантиметров за пять тысяч евро.

Рамос приобрел произведение искусства в начале февраля. Затем он купил еще несколько статуй – для жены Пилар Рубио и детей.

Бронзовые муравьи – это работа лондонского художника Ishiwüt, который намерен в определенный день собрать в одном месте всех владельцев скульптур вместе с бронзовыми муравьями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ishiwüt Artist (@ishiwut) 3 Ноя 2019 в 3:13 PST