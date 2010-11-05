🐜Модрич купил скульптуру бронзового муравья за 5 тысяч евро. Ранее это сделал Рамос

Полузащитник «Реала» Лука Модрич приобрел скульптуру бронзового муравья.
Хорват последовал примеру капитана команды Серхио Рамоса и купил скульптуру длиной 60 сантиметров за пять тысяч евро.
Рамос приобрел произведение искусства в начале февраля. Затем он купил еще несколько статуй – для жены Пилар Рубио и детей.
Бронзовые муравьи – это работа лондонского художника Ishiwüt, который намерен в определенный день собрать в одном месте всех владельцев скульптур вместе с бронзовыми муравьями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Una hormiga de bronce pulido, el regalazo de @SergioRamos a Pablo Motos #SergioRamosEH pic.twitter.com/s5RS36U7AD— El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 4, 2019