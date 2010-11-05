🐜Модрич купил скульптуру бронзового муравья за 5 тысяч евро. Ранее это сделал Рамос

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич приобрел скульптуру бронзового муравья.

Хорват последовал примеру капитана команды Серхио Рамоса и купил скульптуру длиной 60 сантиметров за пять тысяч евро.

Рамос приобрел произведение искусства в начале февраля. Затем он купил еще несколько статуй – для жены Пилар Рубио и детей.

Бронзовые муравьи – это работа лондонского художника Ishiwüt, который намерен в определенный день собрать в одном месте всех владельцев скульптур вместе с бронзовыми муравьями.

 
 
 
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Публикация от Ishiwüt Artist (@ishiwut)

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