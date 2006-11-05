ЦСКА может купить хавбека «Уфы» Фомина зимой

Журналист Нобель Арустамян заявил, что интересуется полузащитником «Уфы» Даниилом Фоминым.

«В субботу комментировал в Уфе, где хозяева оставили без победы очередного гранда, теперь «Локомотив». Одним из лучших на поле был Даниил Фомин – лучший бомбардир «Уфы» (его гол принес победу над ) и одно из главных открытий сезона в центре поля.

В прошлом сезоне, окрепнув в «Краснодаре-2», Фомин заявил о себе в «Нижнем Новгороде», с которым едва не поднялся в РПЛ.

Права на хавбека все еще принадлежали клубу Сергея Галицкого, но этим летом их полностью выкупила «Уфа» – версии разнятся, за сколько: от шести до десяти миллионов рублей.

Большая редкость: обычно «Краснодар» стремится сохранять молодых игроков, когда отпускает их за практикой (так вышло с , который арендован в ту же «Уфу» на два года). В случае же с Фоминым «Краснодар» рассчитывает в лишь на 20-30 процентов от будущей продажи.

Она может случиться очень скоро. Уже несколько матчей Фомина просматривают скауты и селекционеры ЦСКА. Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает «Уфе» официальное предложение по Даниилу.

Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.