Тен Хаг не возглавит «Баварию» в этом сезоне

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг отклонил предложение «Баварии», сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, специалист отказал немецкому клубу, заявив, что он не готов приступить к работе в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Бавария» рассматривает кандидатуры Ральфа Рангника, Арсена Венгера, Эрика тен Хага и Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Затем стало известно, что «Бавария» заинтересована в приглашении Томаса Тухеля.

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