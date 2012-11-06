Тен Хаг не возглавит «Баварию» в этом сезоне

Теги Бавария высшая лига Голландия Аякс бундеслига Германия Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг отклонил предложение «Баварии», сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, специалист отказал немецкому клубу, заявив, что он не готов приступить к работе в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Бавария» рассматривает кандидатуры Ральфа Рангника, Арсена Венгера, Эрика тен Хага и Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Затем стало известно, что «Бавария» заинтересована в приглашении Томаса Тухеля.

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