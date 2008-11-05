Лига чемпионов. «Барселона» принимает «Славию», «Ливерпуль» – «Генк», «Интер» против «Боруссии», «Челси» сыграет с «Аяксом»

В 4-м туре Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Славию», «Интер» в гостях играет с дортмундской «Боруссией», «Ливерпуль» встречается с «Генком», «Аякс» сражается с «Челси».
Лига чемпионов
4-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
Группа E
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Сан-Паоло»
Группа H
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Месталья»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.