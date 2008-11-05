Лига чемпионов. «Барселона» принимает «Славию», «Ливерпуль» – «Генк», «Интер» против «Боруссии», «Челси» сыграет с «Аяксом»

Теги Боруссия Дортмунд Лилль Интер Челси Ливерпуль Аякс Барселона Валенсия Славия Прага Генк Лига чемпионов УЕФА результаты Наполи Ред Булл Зальцбург Футбол

В 4-м туре Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Славию», «Интер» в гостях играет с дортмундской «Боруссией», «Ливерпуль» встречается с «Генком», «Аякс» сражается с «Челси».

Лига чемпионов

4-й тур

Группа F

Барселона Испания – Славия Чехия
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия Д Германия – Интер Италия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Ливерпуль Англия – Генк Бельгия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи Италия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

Группа H

Челси Англия – Аякс Голландия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия Испания – Лилль Франция
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья