Лига чемпионов. «Барселона» принимает «Славию», «Ливерпуль» – «Генк», «Интер» против «Боруссии», «Челси» сыграет с «Аяксом»

В 4-м туре Лиги чемпионов принимает «Славию», «Интер» в гостях играет с дортмундской «Боруссией», встречается с «Генком», «Аякс» сражается с «Челси».

Лига чемпионов

4-й тур

Группа F

Группа E

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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