Сергей Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «РБ Лейпциг» (0:2) поделился мнением о разнице между российским и немецким чемпионатами, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Вы отметили преимущество «Лейпцига» в интенсивности. Что нужно сделать для ее увеличения в РПЛ?

– Все вместе. Если они выходят с двумя игроками сборной Германии, у нас лимит, он мешает здоровой конкуренции. В молодежном чемпионате, академиях не можем заявлять иностранцев.

Уровень чемпионатов абсолютно разный. Там привыкли играть на высоких скоростях, у нас такого навыка нет. Нужно расти, усиливаться, каждый год играть в Лиге чемпионов, чтобы понимать, куда двигаться, – заявил Семак.