«Ливерпуль» сыграет в Кубке лиги 17 декабря – за сутки до матча клубного ЧМ

Английская футбольная лига (EFL) утвердила дату проведения матча 1/4 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Астон Виллой».

Игра состоится, как и планировалось изначально, 17 декабря – за сутки до стартового матча мерсисайдцев на клубном чемпионате мира.

В заявлении на своем официальном сайте EFL отметила, что данное решение было принято по просьбе клуба по итогам продолжительных переговоров.

«Ливерпуль» планирует задействовать в игре с «Астон Вилла» состав, сформированный преимущественно из футболистов, которые ранее уже принимали участие в Кубке лиги.

Матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль» состоится 17 декабря, начало – в 22:45 по московскому времени. 18 декабря «красные» проведут полуфинальную игру на ЧМ среди клубов, соперник команды Юргена Клоппа станет известен позднее.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может отправить одну команду на игру Кубка лиги, а другую – на клубный ЧМ.