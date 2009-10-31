«Авангард» расторг контракт с Щербаком

Теги Авангард переходы КХЛ Никита Щербак Хоккей

«Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает клуб, достигнутое соглашение не подразумевает выплату каких-либо компенсаций. 

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей, набрав 6 (2+4) очков.

Ранее клуб переподписал контракт с хоккеистом. Сообщалось, что «Авангард» сократил зарплату Щербака на 60 млн рублей. 

Позже стало известно, что он выставлен на драфт отказов. 

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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