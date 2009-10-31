«Авангард» расторг контракт с Щербаком

расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает клуб, достигнутое соглашение не подразумевает выплату каких-либо компенсаций.

В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей, набрав 6 (2+4) очков.

Ранее клуб переподписал контракт с хоккеистом. Сообщалось, что «Авангард» сократил зарплату Щербака на 60 млн рублей.

Позже стало известно, что он выставлен на драфт отказов.

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

⚡ Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Никита Щербак расторгли контракт по соглашению сторон, которое не предусматривает выплату каких-либо компенсаций. https://t.co/hlIR9IvC0a pic.twitter.com/6xX4v8YTzl — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 31, 2019

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌