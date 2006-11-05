Жемалетдинов, Фомин, Чистяков, Комличенко – в составе сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

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Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на предстоящие матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

Всего в список включены 25 футболистов.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»).

Подготовку к матчам футболисты начнут 10 ноября в Сочи.

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