Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на предстоящие матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

Всего в список включены 25 футболистов.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин ( );

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес ( ), Дмитрий Чистяков («Ростов»);

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – ), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»).

Подготовку к матчам футболисты начнут 10 ноября в Сочи.