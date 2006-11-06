«Боруссия» победила «Интер», уступая 0:2 и забив три гола во втором тайме

обыграла «Интер» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

Дортмундцы уступали по ходу матча 0:2, однако во втором тайме забили три мяча и одержали волевую победу.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ