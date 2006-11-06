«Боруссия» победила «Интер», уступая 0:2 и забив три гола во втором тайме

Теги Боруссия Дортмунд Интер бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Боруссия» обыграла «Интер» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

Дортмундцы уступали по ходу матча 0:2, однако во втором тайме забили три мяча и одержали волевую победу.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Боруссия Д Германия – Интер Италия 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5 Мартинес, 0:2 – 40 Весино, 1:2 – 51 Хакими, 2:2 – 64 Брандт, 3:2 – 77 Хакими.
Боруссия ДБюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Витцель, Вайгль, Санчо (Пишчек, 82), Брандт, Азар (Геррейру, 88), Гетце (Пако Алькасер, 64).
ИнтерХанданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Кандрева, Бираги (Лазаро, 66), Весино (Сенси, 68), Барелла, Лукаку (Политано, 73), Мартинес.
Предупреждения:
Бираги (1), Шкриньяр (30), Кандрева (48), Азар (79).

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