«Боруссия» победила «Интер», уступая 0:2 и забив три гола во втором тайме

«Боруссия» обыграла «Интер» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:2).
Дортмундцы уступали по ходу матча 0:2, однако во втором тайме забили три мяча и одержали волевую победу.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Витцель, Вайгль, Санчо (Пишчек, 82), Брандт, Азар (Геррейру, 88), Гетце (Пако Алькасер, 64).
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Интер –
Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Кандрева, Бираги (Лазаро, 66), Весино (Сенси, 68), Барелла, Лукаку (Политано, 73), Мартинес.