«Барселона» не смогла забить дома «Славии» – 0:0

«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).
Команда Эрнесто Вальверде, несмотря на потерю очков, остается лидером группы F с 8 очками. У «Славии» после четырех туров два набранных очка.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Альба (Серджи Роберто, 46), Лангле, Семеду, Пике, Бускетс (Ракитич, 68), де Йонг, Видаль, Дембеле (Фати, 65), Месси, Гризманн.
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Славия –
Коларж, Фридрих, Кудела, Цоуфал, Боржил, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауэр, 63), Шевчик, Масопуст (Провод, 82), Олайинка.