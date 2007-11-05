«Барселона» не смогла забить дома «Славии» – 0:0

сыграла вничью со «Славией» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

Команда Эрнесто Вальверде, несмотря на потерю очков, остается лидером группы F с 8 очками. У «Славии» после четырех туров два набранных очка.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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