«Барселона» не смогла забить дома «Славии» – 0:0

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«Барселона» сыграла вничью со «Славией» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

Команда Эрнесто Вальверде, несмотря на потерю очков, остается лидером группы F с 8 очками. У «Славии» после четырех туров два набранных очка.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Барселона Испания – Славия Чехия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Альба (Серджи Роберто, 46), Лангле, Семеду, Пике, Бускетс (Ракитич, 68), де Йонг, Видаль, Дембеле (Фати, 65), Месси, Гризманн.
СлавияКоларж, Фридрих, Кудела, Цоуфал, Боржил, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауэр, 63), Шевчик, Масопуст (Провод, 82), Олайинка.
Предупреждения:
Пике (14), Олайинка (21), Семеду (32), Бускетс (43), Станчу (48), Гушбауэр (82), Кудела (84), Коларж (90).

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