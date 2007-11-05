«Бавария» общалась с Тухелем. Он не уйдет из «ПСЖ» до лета

продолжает поиски нового главного тренера после отставки Нико Ковача.

Руководители мюнхенского клуба уже связывались с тренером Томасом Тухелем, информирует Sky Deutschland.

«Бавария» заинтересована в назначении 46-летнего немца как сейчас, так и по окончании сезона.

Представители Тухеля заявили, что в данный момент тренер не рассматривает смену клуба, а летом этот переход будет зависеть от результатов, которые покажет «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Баварии» входят Ральф Рангник, Арсен Венгер, Эрик тен Хаг и Массимилиано Аллегри.

Ковач справился: навел в «Баварии» порядок после Анчелотти, выиграл три трофея, посадил Мюллера. Дальше нужен топ-тренер