Александр Егоров: «Вилков провел матч «Зенит» – ЦСКА хорошо. Моменты преподнесены общественности не в том формате»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал удаление за две желтые карточки полузащитника ЦСКА Яки Бийола в матче 15-го тура РПЛ с (1:1).

Главным арбитром встречи был Михаил Вилков.

«Здесь ситуация такая, что это риск. Если бы была пограничная ситуация – это одно. Но игрок, поднимая ногу вверх, должен понимать, куда ее потом опускать и какой контакт может произойти.

Ни у кого нет умысла ударить, умысел – не критерий. Если носком попал по плечу, это грубая игра и желтая. Арбитр оценил эпизод правильно.

Негатив вылился из-за того, что были некоторые моменты преподнесены для общественности не в том формате. Арбитр провел игру на хорошем уровне. Вилков пропустил несколько желтых карточек в обе стороны. Хотел дать поиграть.

У меня была игра ЦСКА – «Зенит», я это предотвращал. Гончаренко просил дать побороться, не свистеть, чтобы была игра. Арбитр дал – появилось недовольство, что нет желтых карт.

Если бы Вилков сразу свистнул после момента на Бийоле, ни у кого не было бы вопросов, но он дал преимущество», – сказал Егоров.

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