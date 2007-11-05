Роман Ротенберг: «Уже есть понимание, что НХЛ, скорее всего, не поедет на Олимпиаду-2022»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что НХЛ может вновь пропустить Олимпийские игры.
Ранее лига не опустила хоккеистов на ОИ-2018.
«Международная федерация хоккея приняла решение провести Олимпийские игры-2022 на площадке 26 на 60 метров.
Также уже есть понимание, что, скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать, потому что это не помещается в финансовую бизнес-модель лиги. НХЛ – это бизнес-структура в первую очередь.
Поэтому мы исходим из того, что у нас есть игроки, которые выступают в России, и если смоделировать ситуацию, то этот состав мог бы поехать на Олимпиаду.
Шаг за шагом мы будем готовиться к Играм, как мы это делали в прошлый олимпийский цикл.
У нас есть успешный опыт, мы идем по протоптанной тропинке, и будем так же стремиться к победе в Пекине, как и на чемпионатах мира», – сказал Ротенберг.
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