Красная карточка Сон Хын Мина за фол на Гомеше отменена

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.

Южнокореец был удален в матче АПЛ с «Эвертоном» (1:1) после столкновения с полузащитником «ирисок» Андре Гомешем, в результате которого португалец получил перелом ноги.

Изначально арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сону желтую карточку, но потом поменял решение и удалил футболиста.

Сразу после получения красной карточки Сон разрыдался и находился в подавленном состоянии. Позже «Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление форварда, которая была удовлетворена.

Лондонский клуб предоставит Сону психологическую помощь в связи с его переживаниями по поводу нанесенной травмы сопернику. Его участие в завтрашнем матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» под вопросом.

Гомеш перенес операцию и сегодня был выписан из больницы.

Страшная травма Андре Гомеша. Он сломал ногу после подката Сона и стыка с Орье