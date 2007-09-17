«Авангард» сократил зарплату Щербака на 60 млн рублей. У него одна передача за 7 матчей

Нападающий Никита Щербак подписал контракт с «Авангардом» на новых условиях.
Хоккеист получит 120 миллионов рублей за три сезона вместо 180.
За сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45.
Изначально омский клуб заключил с форвардом 3-летнее соглашение с зарплатой 60 млн рублей в год.
В этом сезоне 23-летний игрок провел семь игр и сделал одну голевую передачу. В среднем он проводит на льду 11 минут.
Боб Хартли: «Сильно бы удивились, если бы Щербак начал зажигать с первого дня. Он потерял веру в себя»