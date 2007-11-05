😢«Зенит» проиграл «Лейпцигу» и опустится на 3-е место в группе ЛЧ

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:2).
Немецкий клуб, набрав 9 очков, закрепился на первом месте в турнирной таблице. Петербуржцы остались вторыми, однако по итогам игры «Лион» – «Бенфика» эту позицию потеряют.
«Зенит» после четырех туров имеет в своем активе 4 очка, столько же у «Лиона», у «Бенфики» – 3 балла. Французская команда обойдет питерцев по очкам в случае победы или ничьей в сегодняшнем матче.
«Бенфика», в свою очередь, опередит в таблице и «Зенит», и «Лион» и сама поднимется на вторую строчку, если выиграет сегодня.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча «Зенит» – «Лейпциг» в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.55, «Газпром Арена»
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Зенит –
Кержаков, Смольников (Караваев, 46), Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Кузяев, 85), Барриос, Оздоев, Осорио, Азмун, Дзюба.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Хальстенберг (Кампль, 46), Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Демме, Лаймер, Нкунку (Вернер, 61), Забитцер, Форсберг (Айдара, 76), Поульсен.