😢«Зенит» проиграл «Лейпцигу» и опустится на 3-е место в группе ЛЧ

«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:2).

Немецкий клуб, набрав 9 очков, закрепился на первом месте в турнирной таблице. Петербуржцы остались вторыми, однако по итогам игры «Лион» – «Бенфика» эту позицию потеряют.

«Зенит» после четырех туров имеет в своем активе 4 очка, столько же у «Лиона», у «Бенфики» – 3 балла. Французская команда обойдет питерцев по очкам в случае победы или ничьей в сегодняшнем матче.

«Бенфика», в свою очередь, опередит в таблице и «Зенит», и «Лион» и сама поднимется на вторую строчку, если выиграет сегодня.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча «Зенит» – «Лейпциг» в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

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