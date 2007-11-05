😢«Зенит» проиграл «Лейпцигу» и опустится на 3-е место в группе ЛЧ

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«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:2).

Немецкий клуб, набрав 9 очков, закрепился на первом месте в турнирной таблице. Петербуржцы остались вторыми, однако по итогам игры «Лион» – «Бенфика» эту позицию потеряют.

«Зенит» после четырех туров имеет в своем активе 4 очка, столько же у «Лиона», у «Бенфики» – 3 балла. Французская команда обойдет питерцев по очкам в случае победы или ничьей в сегодняшнем матче. 

«Бенфика», в свою очередь, опередит в таблице и «Зенит», и «Лион» и сама поднимется на вторую строчку, если выиграет сегодня.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча «Зенит» – «Лейпциг» в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Зенит Россия – РБ Лейпциг Германия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
5 ноября, 20.55, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Демме, 0:2 – 63 Забитцер.
ЗенитКержаков, Смольников (Караваев, 46), Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин (Кузяев, 85), Барриос, Оздоев, Осорио, Азмун, Дзюба.
РБ ЛейпцигГулачи, Хальстенберг (Кампль, 46), Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Демме, Лаймер, Нкунку (Вернер, 61), Забитцер, Форсберг (Айдара, 76), Поульсен.
Предупреждения:
Ерохин (6), Упамекано (66), Дзюба (66), Кузяев (88).

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