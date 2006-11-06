CHL Canada Russia Series. Второй матч. Молодежная сборная России проиграла команде лиги Квебека

Во втором матче CHL Canada Russia Series молодежная сборная России уступила команде юниорской лиги Квебека.
Canada Russia Series
Второй матч
Сборная QMJHL – Сборная России U-20 – 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
1:0 – 2 Лавуа (Пеллетье)
1:1 – 20 Соколов (Хованов, Зоркин)
2:1 – 22 Легар (Пуарье)
2:2 – 24 Завгородний (Телегин)
2:3 – 31 Грошев (Александров, Амиров)
3:3 – 32 Мерсер (Лавуа, Пеллетье)
4:3 – 62 Лавуа (Симоно)
Вратари: Родриг 25/28 – Мифтахов 30/34.
Счет в серии: 1-1.
Первый матч: победа молодежной сборной России со счетом 4:3.
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