CHL Canada Russia Series. Второй матч. Молодежная сборная России проиграла команде лиги Квебека

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Во втором матче CHL Canada Russia Series молодежная сборная России уступила команде юниорской лиги Квебека.

Canada Russia Series

Второй матч

Сборная QMJHL – Сборная России U-20 – 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

1:0 – 2 Лавуа (Пеллетье)

1:1 – 20 Соколов (Хованов, Зоркин)

2:1 – 22 Легар (Пуарье)

2:2 – 24 Завгородний (Телегин)

2:3 – 31 Грошев (Александров, Амиров)

3:3 – 32 Мерсер (Лавуа, Пеллетье)

4:3 – 62 Лавуа (Симоно)

Вратари: Родриг 25/28 – Мифтахов 30/34.

Счет в серии: 1-1. 

Первый матч: победа молодежной сборной России со счетом 4:3.

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