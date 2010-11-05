Лионель Месси: «Моя главная цель – выиграть ЛЧ с «Барсой». «Золотой мяч» не вызов для меня»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Золотая бутса Золотой мяч The Best Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов вместе с каталонским клубом.

«Моя мечта – продолжать выигрывать трофеи с «Барселоной». Я хочу вновь выиграть Лигу чемпионов, это вызов для всех нас. Если мы победим в этом турнире, то индивидуальные награды придут сами собой. Я всегда говорил, что личные призы – это не моя цель.

The Best, «Золотой мяч» и «Золотая бутса» не являются вызовами для меня. Приз за лучший гол года – в еще меньшей степени. Если я получу их, то все в порядке, если нет – тоже», – сказал Месси в интервью World Soccer.

Месси выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» четыре раза. В последний раз – в сезоне-2014/15. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья