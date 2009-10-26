Пулишич сделал хет-трик за «Челси». Это его первый старт в АПЛ с 31 августа

Полузащитник Кристиан Пулишич отметился тремя голами в матче 10-го тура АПЛ с (4:0, второй тайм).

На 21-й минуте американец пробил низом в дальний угол ворот «Бернли». На 45-й минуте он забил второй мяч, воспользовавшись пасом полузащитника Виллиана. На 56-минуте хавбек забил головой после передачи полузащитника Мэйсона Маунта.

Это первые голы Пулишича в официальных матчах за «Челси». В июле 21-летнему хавбеку удалось сделать дубль в товарищеской встрече с «Ред Буллом» из .

Пулишич стал лишь вторым американцем, отметившимся хет-триком в матче чемпионата Англии. Ранее это удалось бывшему форварду «Фулхэма» Клинту Демпси.

Также это первый выход Кристиана в основном составе «Челси» в АПЛ с 31 августа, когда лондонцы встречались с «Шеффилдом» (2:2).

В нынешнем сезоне Пулишич провел за лондонцев 6 игр в чемпионате Англии. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Пулишич играет мало, но хорошо. Он один из лидеров «Челси» по продвинутой статистике