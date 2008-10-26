Левандовски – первый игрок в истории, забивший в 9 турах на старте Бундеслиги

Нападающий «Баварии» стал автором гола в матче Бундеслиги против «Унион Берлин» (2:0, второй тайм).

Таким образом, он побил рекорд бывшего игрока «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, забив в 9 турах подряд на старте чемпионата.

За «Баварию» Левандовски не забивал лишь в самом первом матче сезона – за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» (0:2).

Статистику 31-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

У Левандовского 22 гола в 18 матчах сезона. Он забил за «Баварию» во всех играх, кроме Суперкубка Германии