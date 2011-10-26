СКА установил клубный антирекорд, проиграв 5-й матч подряд в КХЛ

СКА на выезде проиграл «Локомотиву» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это поражение стало пятым подряд для клуба из Санкт-Петербурга. СКА установил клубный антирекорд.

До этого питерцы дважды проиграли «Нефтехимику», «Авангарду» (1:2) и «Спартаку» (2:3).

Помимо этого, команда тренера Алексея Кудашова выиграла две из десяти последних игр.

СКА занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 23 встречах.

У СКА 8 поражений в 10 играх. Разбираемся, почему валится самая богатая команда страны