Гран-при Мексики-2019. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – второй, Феттель – третий, Квят – 9-й

Автодром имени братьев Родригес, Мехико
26 октября 2019 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.15,949
|1.16,136
|1.14,758
|16
|2
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.16,346
|1.16,219
|1.15,024
|18
|3
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.16,696
|1.15,914
|1.15,170
|18
|4
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.16,424
|1.15,721
|1.15,262
|20
|5
|Алекс Албон
|«Ред Булл»
|1.16,175
|1.16,574
|1.15,336
|18
|6
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.17,062
|1.15,852
|1.15,338
|18
|7
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|1.17,044
|1.16,267
|1.16,014
|19
|8
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.17,092
|1.16,447
|1.16,322
|20
|9
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.17,041
|1.16,657
|1.16,469
|22
|10
|Пьер Гасли
|«Торо Россо»
|1.17,065
|1.16,679
|1.16,586
|22
|11
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.17,456
|1.16,687
|14
|12
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.17,608
|1.16,885
|14
|13
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.17,270
|1.16,933
|14
|14
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.17,225
|1.16,967
|14
|15
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.17,794
|1.17,269
|14
|16
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.18,065
|8
|17
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.18,436
|9
|18
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.18,599
|9
|19
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.18,823
|10
|20
|Роберт Кубица
|«Уильямс»
|1.20,179
|9
Гран-при Мексики-2019. 1-я практика. Хэмилтон – первый, Леклер – второй, Ферстаппен – третий, Квят – девятый
Гран-при Мексики-2019. 2-я практика. Феттель – первый, Ферстаппен – второй, Леклер – третий, Квят – шестой, Албон разбил болид
Гран-при Мексики-2019. 3-я практика. Леклер – первый, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 11-й