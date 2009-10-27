Гран-при Мексики-2019. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – второй, Феттель – третий, Квят – 9-й

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Автодром имени братьев Родригес, Мехико
26 октября 2019 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Макс Ферстаппен «Ред Булл»  1.15,949   1.16,136   1.14,758  16
2 Шарль Леклер «Феррари» 1.16,346 1.16,219 1.15,024 18
3 Себастьян Феттель «Феррари» 1.16,696 1.15,914 1.15,170 18
4 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.16,424 1.15,721 1.15,262 20
5 Алекс Албон «Ред Булл» 1.16,175 1.16,574 1.15,336 18
6 Валттери Боттас «Мерседес» 1.17,062 1.15,852 1.15,338 18
7 Карлос Сайнс-младший «Макларен» 1.17,044 1.16,267 1.16,014 19
8 Ландо Норрис «Макларен» 1.17,092 1.16,447 1.16,322 20
9 Даниил Квят «Торо Россо» 1.17,041 1.16,657 1.16,469 22
10 Пьер Гасли «Торо Россо» 1.17,065 1.16,679 1.16,586 22
11 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.17,456 1.16,687   14
12 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.17,608 1.16,885   14
13 Даниэль Риккардо «Рено» 1.17,270 1.16,933   14
14 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.17,225 1.16,967   14
15 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.17,794 1.17,269   14
16 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.18,065     8
17 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.18,436     9
18 Ромен Грожан «Хаас» 1.18,599     9
19 Джордж Расселл «Уильямс» 1.18,823     10
20 Роберт Кубица «Уильямс» 1.20,179     9
 

Гран-при Мексики-2019. 1-я практика. Хэмилтон – первый, Леклер – второй, Ферстаппен – третий, Квят – девятый

Гран-при Мексики-2019. 2-я практика. Феттель – первый, Ферстаппен – второй, Леклер – третий, Квят – шестой, Албон разбил болид

Гран-при Мексики-2019. 3-я практика. Леклер – первый, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 11-й

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